Найдите все натуральные значения а при которых обе дроби а/8 и 9/а будут неправельн??ми
Математика
Найдите все натуральные значения а при которых обе дроби а/8 и 9/а будут неправельн??ми
Ответ(ы):
Гость:
1) 92)8,7,6,5,4,3,2,1.
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