Вписать числа так .чтобы каждое число .начиная с третьего.было равно сумме двух пр??дыдущих. .. ;..;..;18;_9;9;0; ..;..;..;
Математика
Вписать числа так .чтобы каждое число .начиная с третьего.было равно сумме двух пр??дыдущих. .. ;..;..;18;_9;9;0; ..;..;..;
Ответ(ы):
Гость:
Джулия да уж ну и программа что мои родители не поняли
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