15. Какие клавиши(группу клавиш) клавиатуры нужно нажимать последовательно, чтобы ?? текстовом процессоре MS Word из слова АРОМАТ получить слово АРАРАТ, если курсор находится между буквами О и М(«»и «» - курсорные клавиши)? ...
Информатика
15. Какие клавиши(группу клавиш) клавиатуры нужно нажимать последовательно, чтобы ?? текстовом процессоре MS Word из слова АРОМАТ получить слово АРАРАТ, если курсор находится между буквами О и М(«»и «» - курсорные клавиши)? A) Backspace(⇽), Delete(Del), , , Ctrl+С, , , Ctrl+V; B) Backspace(⇽), Delete(Del), Shift+, Shift+, Ctrl+С, , Ctrl+V; C) Backspace(⇽), Delete(Del), Shift+, Shift+, Ctrl+X, , Ctrl+V; D) Backspace(⇽), Delete(Del), Shift+, Shift+, Ctrl+X, , Ctrl+C.
Ответ(ы):
Гость:
А вообще надо проделать такие действия: Backspace, Delete, Shift+влево,Shift+влево, Ctrl+C,Ctrl+V
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
21 вопрос (1) В нашей стране обитает много видов цапель. (2) Серые цапли, например, кр??пнее белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть ...
Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите сочинение по казахскому языку мерекелер на казахском пожалу??ста срочно надо даю 15 балов