15. Какие клавиши(группу клавиш) клавиатуры нужно нажимать последовательно, чтобы ?? текстовом процессоре MS Word из слова АРОМАТ получить слово АРАРАТ, если курсор находится между буквами О и М(«»и «» - курсорные клавиши)? ...

Информатика
15. Какие клавиши(группу клавиш) клавиатуры нужно нажимать последовательно, чтобы ?? текстовом процессоре MS Word из слова АРОМАТ получить слово АРАРАТ, если курсор находится между буквами О и М(«»и «» - курсорные клавиши)? A) Backspace(⇽), Delete(Del), , , Ctrl+С, , , Ctrl+V; B) Backspace(⇽), Delete(Del), Shift+, Shift+, Ctrl+С, , Ctrl+V; C) Backspace(⇽), Delete(Del), Shift+, Shift+, Ctrl+X, , Ctrl+V; D) Backspace(⇽), Delete(Del), Shift+, Shift+, Ctrl+X, , Ctrl+C.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А вообще надо проделать такие действия: Backspace, Delete, Shift+влево,Shift+влево, Ctrl+C,Ctrl+V
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