Пожалуйста напишите сочинение по казахскому языку мерекелер на казахском пожалу??ста срочно надо даю 15 балов

Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите сочинение по казахскому языку мерекелер на казахском пожалу??ста срочно надо даю 15 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ар турлы елдерде ар турлы салт дастур,дыни кытаптара баскаша.онын ышындегы казак елы.олардын жана жылы 22наурыз.онда адамдар коже,бешпармак,кымыз,шубат тамактары дайындалады.коже 7 тагамнан жасалады.жанеде 8 наурыз,7мамыр сиякты т.б мерекелер бар.онын ышындегы маган унайтын мейрам 22 наурыз.
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