Пожалуйста напишите сочинение по казахскому языку мерекелер на казахском пожалу??ста срочно надо даю 15 балов

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Пожалуйста напишите сочинение по казахскому языку мерекелер на казахском пожалу??ста срочно надо даю 15 балов

Автор: Гость