Замінивши твердий приголосний на м'який, утворіть від поданих слів інші слова або форми слів. З двома словами складіть речення із звертаннями: Борис, лак, раба, галка, перелаз, рад, суди, турки, кін, завод, зелен.

Українська мова
Замінивши твердий приголосний на м'який, утворіть від поданих слів інші слова або форми слів. З двома словами складіть речення із звертаннями: Борис, лак, раба, галка, перелаз, рад, суди, турки, кін, завод, зелен.
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Борис- боря, борька, борисів Лак-лаків Раба-рабі Галка-галці Перелаз-на перелазі Рад-радів Суди-у суді Турки-турків Кіно-у кіні Завод- на заводі Зелен-зеленім
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