Замінивши твердий приголосний на м'який, утворіть від поданих слів інші слова або форми слів. З двома словами складіть речення із звертаннями: Борис, лак, раба, галка, перелаз, рад, суди, турки, кін, завод, зелен.

Українська мова

Замінивши твердий приголосний на м'який, утворіть від поданих слів інші слова або форми слів. З двома словами складіть речення із звертаннями: Борис, лак, раба, галка, перелаз, рад, суди, турки, кін, завод, зелен.

Автор: Гость