Расположите элементы в порядке увеличения количества протонов в ядре: 1) алюмини?? 2) калий 3) магний 4) фосфор 5) неон

Химия
Расположите элементы в порядке увеличения количества протонов в ядре: 1) алюмини?? 2) калий 3) магний 4) фосфор 5) неон
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Гость:
Посмотри как они расположены в периодической системе так как число протонов=числу электронов
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