Найдите координаты точек пересечения графика квадратичной функции с осью Х в)y=2x^2 + 8x + 6 г)y= - x^2 + 8x - 7
Алгебра
Найдите координаты точек пересечения графика квадратичной функции с осью Х в)y=2x^2 + 8x + 6 г)y= - x^2 + 8x - 7
Ответ(ы):
Гость:
В)2x^2+8x+6=0 2x(x+1)+6(x+1)=0 (x+1)(2x+6)=0 x+1=0 или 2x+6=0 x=-1 x=-3 г)-x^2 +8x -7=0 -x(x-1)+7(x-1)=0 (7-x)(x-1)=0 x=7 или x=1
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