Дима признался, что я сегодня не готов к уроку. Помогите исправить ошибку.
Русский язык
Дима признался, что я сегодня не готов к уроку. Помогите исправить ошибку.
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