Вкладчик поместил в банк 972 р. Банк ежегодно выплачивает вкладчику 4% от суммы вкла??а. Какую сумму денег получит вкладчик через 2 года?(Промежуточные вычисления округляй до сотых, ответ записывай целым числом)

Алгебра

Вкладчик поместил в банк 972 р. Банк ежегодно выплачивает вкладчику 4% от суммы вкла??а. Какую сумму денег получит вкладчик через 2 года?(Промежуточные вычисления округляй до сотых, ответ записывай целым числом)

Автор: Гость