Вкладчик поместил в банк 972 р. Банк ежегодно выплачивает вкладчику 4% от суммы вкла??а. Какую сумму денег получит вкладчик через 2 года?(Промежуточные вычисления округляй до сотых, ответ записывай целым числом)
Алгебра
Вкладчик поместил в банк 972 р. Банк ежегодно выплачивает вкладчику 4% от суммы вкла??а. Какую сумму денег получит вкладчик через 2 года?(Промежуточные вычисления округляй до сотых, ответ записывай целым числом)
Ответ(ы):
Гость:
Дайте формулу, без неё решу но боюсь не правельно
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Как решить такое неравенство с параметром |2x-a|<=x+2 ( можно со всеми случиями распи??ать, для того чтобы понятнее стало) Спасибо ОГРОМНОЕ.
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