Вкладчик поместил в банк 972 р. Банк ежегодно выплачивает вкладчику 4% от суммы вкла??а. Какую сумму денег получит вкладчик через 2 года?(Промежуточные вычисления округляй до сотых, ответ записывай целым числом)

Алгебра
Вкладчик поместил в банк 972 р. Банк ежегодно выплачивает вкладчику 4% от суммы вкла??а. Какую сумму денег получит вкладчик через 2 года?(Промежуточные вычисления округляй до сотых, ответ записывай целым числом)
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Автор: Гость
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Гость:
Дайте формулу, без неё решу но боюсь не правельно 
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