Складить речення зі слово сполученням.пишаюся ім`ям,не боюся тегреня
Українська мова
Складить речення зі слово сполученням.пишаюся ім`ям,не боюся тегреня
Ответ(ы):
Гость:
Я пишаюся своїм чудовим ім ям. Знайомий мого батька їздить до африки де лікуе маленьких тегренят, і тому я небоюся тегренят.
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