Преобразуйте, что бы можно было построить график 7у-х-24=0
Алгебра
Преобразуйте, что бы можно было построить график 7у-х-24=0
Ответ(ы):
Гость:
7у-х-24=0 7y=x+24 y=1/7x + 3 целых 3/7
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