Лабораторная работа номер 6 по биологии 7 класс по учебнику В.М.КОНСТАНТИНОВ

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Рыбы имеют обтекаемую форму тела, что позволяет им быстро плавать и маневрировать в воде. Кроме того у рыб особое расположение глаз по бокам, что дает лучший обзор. Самое главное во внешнем строении рыбы, влияющие на её передвижение - это разумеется плавники: боковые плавники, хвостовой плавник и спинной плавник. Хвостовой плавник выполняет роль руля, позволяя рыбе выбирать направление движения.