В первой коробке на 35 ручек меньше , чем во второй , а в двух коробках вместе 135 руче?? . Сколько ручек в каждой коробке ?

Математика

В первой коробке на 35 ручек меньше , чем во второй , а в двух коробках вместе 135 руче?? . Сколько ручек в каждой коробке ?

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