В первой коробке на 35 ручек меньше , чем во второй , а в двух коробках вместе 135 руче?? . Сколько ручек в каждой коробке ?

Математика
В первой коробке на 35 ручек меньше , чем во второй , а в двух коробках вместе 135 руче?? . Сколько ручек в каждой коробке ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В одгой 80 штук во второй 55 штук 80+55=135 80-55=35
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