Помогите отгадать!!!!! Заранее спасибо.
Русский язык
Помогите отгадать!!!!! Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Ребята, а дальше не видно, перефотографируй
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