Помогите отгадать!!!!! Заранее спасибо.

Русский язык
Помогите отгадать!!!!! Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ребята, а дальше не видно, перефотографируй
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