Как называется показатель, указывающий, какое количество энергии выделится при о??ислении пищи?
Биология
Как называется показатель, указывающий, какое количество энергии выделится при о??ислении пищи?
Ответ(ы):
Гость:
Калорийность .......
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