Морфологический разбор слов певчий, птичка

Русский язык
Морфологический разбор слов певчий, птичка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ПЕВЧИЙ Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, одушевленное Формы: певчий, певчего, певчему, певчим, певчем, певчие, певчих, певчими, певчая, певчей, певчую, певчею, певчее, попевчее, попевчей   Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, женский род, именительный падеж, одушевленное Формы: птичка, птички, птичке, птичку, птичкой, птичкою, птичек, птичкам, птичками, птичках
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