В доме было 90 картин 23 картины подарили друзьям и еще сколько то из них украли ск??лько картин осталось?
Математика
В доме было 90 картин 23 картины подарили друзьям и еще сколько то из них украли ск??лько картин осталось?
Ответ(ы):
Гость:
90-23=67 после того как подарили 67-23=44 после того как украли осталось 44 картины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Вписать числа так .чтобы каждое число .начиная с третьего.было равно сумме двух пр??дыдущих. .. ;..;..;18;_9;9;0; ..;..;..;
Биология