Срочно 110 баллов Сколько бит в пямяти компьютера займёт слово «время»?
Информатика
Срочно 110 баллов Сколько бит в пямяти компьютера займёт слово «время»?
Ответ(ы):
Гость:
будет 40 бит, по 8 бит на символ
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