Срочно 110 баллов Сколько бит в пямяти компьютера займёт слово «время»?

Информатика
Срочно 110 баллов Сколько бит в пямяти компьютера займёт слово «время»?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 будет 40 бит, по 8 бит на символ
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