Автомобіль КрАЗ витрачає за нормою на 100 км шляху 36 л пального.Але шофер обирав зручний режим роботи машини і домігся витратити 31 л пального на 100 км.Скільки літрів пального зекономить шофер на шляху в 1000 км. Допоможіть ...

Математика
Автомобіль КрАЗ витрачає за нормою на 100 км шляху 36 л пального.Але шофер обирав зручний режим роботи машини і домігся витратити 31 л пального на 100 км.Скільки літрів пального зекономить шофер на шляху в 1000 км. Допоможіть будь-ласка =З
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