Автомобіль КрАЗ витрачає за нормою на 100 км шляху 36 л пального.Але шофер обирав зручний режим роботи машини і домігся витратити 31 л пального на 100 км.Скільки літрів пального зекономить шофер на шляху в 1000 км. Допоможіть ...

Математика

Автомобіль КрАЗ витрачає за нормою на 100 км шляху 36 л пального.Але шофер обирав зручний режим роботи машини і домігся витратити 31 л пального на 100 км.Скільки літрів пального зекономить шофер на шляху в 1000 км. Допоможіть будь-ласка =З

Автор: Гость