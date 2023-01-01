Почему рассказ называется "Уроки французского" ? В чем смысл этого произведения?
Литература
Почему рассказ называется "Уроки французского" ? В чем смысл этого произведения?
Ответ(ы):
Гость:
Смысл в том, что главное не сами уроки французского. неизучение этого языка ато, чему научила учительница во время занятий. Научила правилам жизни,правилам поведения. спасла от голода научила любить.
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