Почему раздробленность была тем этапом исторического развития, через который прошли государства Европы, включая Русь

История
Почему раздробленность была тем этапом исторического развития, через который прошли государства Европы, включая Русь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раздробленность на Руси (так же как и в странах Европы) была связана с такой системой государственного устройства, как феодальная. При такой системе участки земель передаются за службу от одного собственника к другому и называются феодом, а владельцы таких земель или городов, населённых крестьянами или ремесленниками - феодалами. Постепенно феодальные владения разрастаются, вытесняя земли свободных общинников. Феодальная система ещё называется феодальной иерархией. На Руси такая система стала складываться со второй половины XI в. Значит, раздробленность является закономерным этапом развития государства, поскольку связана с феодальными отношениями как одним из этапов развития его экономики.
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