Почему рощу нельзя назвать садом? аргументируйте.

Русский язык
Почему рощу нельзя назвать садом? аргументируйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя, потому что в саду мы сажаем растения и ухаживаем за ними. В роще растения вырастают сами, за ними никто не ухаживает. В этом и есть отличия.
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