Почему семена фасоли проросли быстрее при температуре +20-25°
Биология
Почему семена фасоли проросли быстрее при температуре +20-25°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что оно теплолюбивое
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