Почему семена фасоли проросли быстрее при температуре +20-25°

Биология
Почему семена фасоли проросли быстрее при температуре +20-25°
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что оно теплолюбивое
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