Почему Швабрин не сдал Машу Гринёву? ( полный ответ )

Гость: Гость:

Это молодые офицеры. Оба служат в Белогорской крепости. Гринев и Швабрин – дворяне, близки по возрасту, образованию, умственному развитию. Гринев честен, открыт, прямодушен. Он живет и действует по велению сердца, а сердце его свободно подчинено законам дворянской чести, кодексу русского рыцарства, чувству долга. Законы эти для него неизменны. Гринев – человек слова. Гринев благороден и готов драться на дуэли со Швабриным, оскорбившим честь Маши Мироновой. Гринев последовательно честен, а Швабрин совершает один за другим безнравственные поступки. Этот завистливый, злобный, мстительный человек привык действовать обманом и коварством. Швабрин с умыслом описал Гриневу Машу «совершенною дурочкою» , утаил от него свое сватовство к капитанской дочке.