Почему снежинки иногда летят вверх, а дождь всегда падет вниз?
Математика
Почему снежинки иногда летят вверх, а дождь всегда падет вниз?
Ответ(ы):
Гость:
Из за их веса. Ветер поднимает снежинки вверх, а дождь тяжелее снежинок и поэтому он всегда падает вниз.
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