Почему свинья так и не поняла в чем её упрекают

Литература
Почему свинья так и не поняла в чем её упрекают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что свинья выше своего рыла не видит)
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