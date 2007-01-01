Почему улица зеленая называеться зеленой, история этой улице?
Другие предметы
Почему улица зеленая называеться зеленой, история этой улице?
Ответ(ы):
Гость:
Зеленая улица – интересное выражение, имеющие два равноправных значения, никак между собой не связанных. В царское время в России зеленой улицей называли прогон провинившегося солдата сквозь строй, когда ставили две шеренги солдат, вручали им гибкие пруты или даже палки, называемые шпицрутенами. Под барабанную дробь между шеренгами протаскивали виновного, по спине которого каждый солдат из шеренги обязан был нанести удар такой палкой. Это ужасное наказание было пострашнее иной казни, ибо не каждый наказуемый доживал до конца такой вот зеленой улицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста ! перед началом футбольного матча судья бросает монетку , чт??бы определить , какая из команд будет первая владеть мячом . Ко...
Другие предметы
К какому веку относятся следуйщие даты: 1423 год-...Век 1098 год-...Век 2007 год-...Век 988 год-...Век
Русский язык
Какой вариант не является словосочетанием 1)лесные происшествия 2)летал комарик 3)отпечатки перьев 4)напугать врагов