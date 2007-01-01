Почему улица зеленая называеться зеленой, история этой улице?

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Зеленая улица – интересное выражение, имеющие два равноправных значения, никак между собой не связанных. В царское время в России зеленой улицей называли прогон провинившегося солдата сквозь строй, когда ставили две шеренги солдат, вручали им гибкие пруты или даже палки, называемые шпицрутенами. Под барабанную дробь между шеренгами протаскивали виновного, по спине которого каждый солдат из шеренги обязан был нанести удар такой палкой. Это ужасное наказание было пострашнее иной казни, ибо не каждый наказуемый доживал до конца такой вот зеленой улицы.