Почему уровень воды в реке Неве , больше поднимается осенью а не весной? Если можно , то развёрнутый ответ:3
География
Почему уровень воды в реке Неве , больше поднимается осенью а не весной? Если можно , то развёрнутый ответ:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весной от таяния снегов. А вот осенью из-за ветров, которые и гонят воду из моря в реку
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