Почему уровень воды в реке Неве , больше поднимается осенью а не весной? Если можно , то развёрнутый ответ:3

География

Почему уровень воды в реке Неве , больше поднимается осенью а не весной? Если можно , то развёрнутый ответ:3

Автор: Гость