Почему в 1760 годы в речи посполитой начались экономические реформы?

История
Почему в 1760 годы в речи посполитой начались экономические реформы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в ход истории Речи Посполитой вмешались Россия, Пруссия и Австрия. Началась борьба между сторонниками и противниками реформ. Но реформы все-таки были проведены.
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