Почему в фольклоре разных народов существуют пословицы и поговорки,близкие по см??слу?

Литература
Почему в фольклоре разных народов существуют пословицы и поговорки,близкие по см??слу?
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что у каждого народа своя культура
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