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Почему в северных русских избах окна расположены высоко от земли
География
Почему в северных русских избах окна расположены высоко от земли
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