Помогите пожалуйста, не как не могу решить (напишите действия умоляю)номер 16
Математика
Помогите пожалуйста, не как не могу решить (напишите действия умоляю)номер 16
Ответ(ы):
Гость:
60+15=75 км/час -скорость сближения 150:75=2 часа - будут в пути до встречи 15*2=30 км - пройдет лыжник ответ - в 30 км от зимовки он встрети аэросани
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