Как назывался жанр в архитектуре XVII в , используемый при строительстве Петергофа
История
Как назывался жанр в архитектуре XVII в , используемый при строительстве Петергофа
Ответ(ы):
Гость:
Готический стиль вроде
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