Упражнение по русскому языку))

Гость: Гость:

Я бы сделала так: 1. Небо было безоблачное и прекрасное. 2. Красивые волнистые линии пахоты на полях. 3. Невозможно (прилагательное имеет при себе зависимое слово) 4. Невозможно (по той же причине) 5. Невозможно 6. Вернер был маленького роста, и худой, и слабый, как ребенок. 7. Солнце село, но в лесу еще светло, воздух чистый и прозрачный. 8. Невозможно (есть зависимое слово) 9. Терраска была уютная, милая и восхитительная.