Упражнение по русскому языку))

Русский язык
Упражнение по русскому языку))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я бы сделала так:  1. Небо было безоблачное и прекрасное.  2. Красивые волнистые линии пахоты на полях.  3. Невозможно (прилагательное имеет при себе зависимое слово) 4. Невозможно (по той же причине)  5. Невозможно   6. Вернер был маленького роста, и худой, и слабый, как ребенок.  7. Солнце село, но в лесу еще светло, воздух чистый и прозрачный.  8. Невозможно (есть зависимое слово)  9. Терраска была уютная, милая и восхитительная. 
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