СРОЧНО!!!! Вычисли неполные частные с помощью вычитания и выполни на черновике де??ение стобиком. 220:92 180:56 342:84
Математика
СРОЧНО!!!! Вычисли неполные частные с помощью вычитания и выполни на черновике де??ение стобиком. 220:92 180:56 342:84
Ответ(ы):
Гость:
1) 220|92 - 2 184 36 2 целых 3692=2 целых 923 2) 180:56 - 3 168 12 3 целых 1256=3 целых 214 3) 342:84 - 4 336 6 4 целых 684=4 целых 114
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