СРОЧНО!!!! Вычисли неполные частные с помощью вычитания и выполни на черновике де??ение стобиком. 220:92 180:56 342:84

Математика
СРОЧНО!!!! Вычисли неполные частные с помощью вычитания и выполни на черновике де??ение стобиком. 220:92 180:56 342:84
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 220|92 -      2 184     36 2 целых 3692=2 целых 923 2) 180:56 -      3 168  12 3 целых 1256=3 целых 214 3) 342:84 -      4 336    6 4 целых 684=4 целых 114
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