Придумайте и запишите предложения с двумя прилагательными употребив их сначала в полной форме затем в краткой
Русский язык
Придумайте и запишите предложения с двумя прилагательными употребив их сначала в полной форме затем в краткой
Ответ(ы):
Гость:
Наш малыш еще маленький наш малыш еще мал
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