Решите задаче с помощю уровнения .вдоль двух улиц посадили деревья для озеления. колчисетво деревьев на первой улице 1,4 раза больше, чем на второй. когда с первой. улицы пересадили 13. деревьев на обеих улицах стало поравну. ....
Математика
Решите задаче с помощю уровнения .вдоль двух улиц посадили деревья для озеления. колчисетво деревьев на первой улице 1,4 раза больше, чем на второй. когда с первой. улицы пересадили 13. деревьев на обеих улицах стало поравну. . сколько деревьев было пасажено на каждой улице первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Напишите сочинение на тему кто вам больше понравился Жилин или Костылин и почему.??авказский пленник Л. Толстой
Математика