Решите задаче с помощю уровнения .вдоль двух улиц посадили деревья для озеления. колчисетво деревьев на первой улице 1,4 раза больше, чем на второй. когда с первой. улицы пересадили 13. деревьев на обеих улицах стало поравну. ....

Математика

Решите задаче с помощю уровнения .вдоль двух улиц посадили деревья для озеления. колчисетво деревьев на первой улице 1,4 раза больше, чем на второй. когда с первой. улицы пересадили 13. деревьев на обеих улицах стало поравну. . сколько деревьев было пасажено на каждой улице первоначально?

Автор: Гость