Закончите предложения однородными членами.Понаблюдайте за употреблением предло??ов с однородными дополнениями и за правописанием падежных окончаний имён существительных. 1. Все взволнованно говорили о ... 2.Ученики нашего класс...

Гость: Гость:

Все взволнованно говорили о тесте,об оценках.Ученики нашего класса принимают участие в конкурсах и в олимпядах. Разнообразные знания мы черпаем из книжек и учебников. Много интересного мы узнали о крокодилах,слонах и о тиграх.