Закончите предложения однородными членами.Понаблюдайте за употреблением предло??ов с однородными дополнениями и за правописанием падежных окончаний имён существительных. 1. Все взволнованно говорили о ... 2.Ученики нашего класс...
Русский язык
Закончите предложения однородными членами.Понаблюдайте за употреблением предло??ов с однородными дополнениями и за правописанием падежных окончаний имён существительных. 1. Все взволнованно говорили о ... 2.Ученики нашего класса принимают участие в ... 3. Разнообразные знания мы черпаем из ... 4. Много интересного мы узнали о ...
Ответ(ы):
Гость:
Все взволнованно говорили о тесте,об оценках.Ученики нашего класса принимают участие в конкурсах и в олимпядах. Разнообразные знания мы черпаем из книжек и учебников. Много интересного мы узнали о крокодилах,слонах и о тиграх.
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