Почему в слове подмести пишется " е" ?

Русский язык
Почему в слове подмести пишется " е" ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так исторически сложилось :p Ну на самом деле, я думаю от слова подмЁл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Надо сказать, что вы делаете в классе, до и после занятий I [ Sometimes [ ... ] [ In class. [ Usually [ ... ] [ Before classes. [ Always [ .....
Ответить
Математика
На дне рождения у пети налось трое гостей которые вместе съелине мение 21конфены В??е присутствующе гости и Петя съли 60 конфет причём не менее 5 к...
Ответить
Русский язык
Помогите номер 152 решить пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите подобрать к слову Трусишка родственное слово-название признака
Ответить
Русский язык
Помогите пожайлуста я не понимаю степенях в русском языке
Ответить