Почему в слове "рыбачьи" пишется ь? (рыбачьи лодки)

Русский язык
Почему в слове "рыбачьи" пишется ь? (рыбачьи лодки)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в этом слове мягкий знак является разделительным
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