Почему Великая Отечественная война - одна из самых страшных страниц в истории нашей страны
Литература
Почему Великая Отечественная война - одна из самых страшных страниц в истории нашей страны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что она велась 4 года ( 1941-1945) и пролита было много крови. Гитлер хотел захватить весь мир до того как он напал на Россию две страны заключили договор что немцы не нападут на Русскую землю. После ведется война и в 1945 году Гитлер кончает жизнь самоубийством.
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