Почему Великая Отечественная война - одна из самых страшных страниц в истории нашей страны

Гость: Гость:

Потому что она велась 4 года ( 1941-1945) и пролита было много крови. Гитлер хотел захватить весь мир до того как он напал на Россию две страны заключили договор что немцы не нападут на Русскую землю. После ведется война и в 1945 году Гитлер кончает жизнь самоубийством.