Почему волк обрывает слова ягнёнка? Подскажите плиз!!! Срочно!!!!! Произведение волк и ягнёнок.
Литература
Почему волк обрывает слова ягнёнка? Подскажите плиз!!! Срочно!!!!! Произведение волк и ягнёнок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что волк злой и не дает ему слова
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