Почему загоревшиеся нефтепродукты или вспыхнувшие электрические провода нельзя тушить водой? Как их погосить?
Химия
Почему загоревшиеся нефтепродукты или вспыхнувшие электрические провода нельзя тушить водой? Как их погосить?
Ответ(ы):
Гость:
Если ты нальешь на нефть воду, она станет гореть еще сильнее так как вода загореться тоже. Провода нельзя тушить водой так как в воде много минералов которые отлично проводят электричество)
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