Почему же уже зная об обмане все же покупает бабушка покупаем внуку прянмк с розовой гривой

Литература
Почему же уже зная об обмане все же покупает бабушка покупаем внуку прянмк с розовой гривой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что бабушка думает что внуку станет стыдно и он сам всё раскажет
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