Почему жидкость в термометре после установления теплового равновесия не опускае??ся и не поднимается?
Физика
Почему жидкость в термометре после установления теплового равновесия не опускае??ся и не поднимается?
Ответ(ы):
Гость:
Т.к при установлении теплового равновесия температуры уравниваются, а следовательно теплообмен не происходит.
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