Как определить объем льдинки и стоящего на ней бруска, если известны площадь льди??ки и масса бруска?

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Для того чтобы найти массу тела, необходимо умножить его объем на плотность, которую можно узнать в справочной литературе. На рисунке 1 представлены плотности распространенных веществ. Заметьте, что величины указаны при определенной температуре, т. е. если вы хотите найти массу охлажденного или нагретого вещества, вам придется учесть ее при расчетах. 2 Остается найти объем. Исходя из того, что площадь известна, вы можете найти объем по стандартным формулам для различных геометрических фигур. Так, объем прямого параллелепипеда равен произведению площади его основания на высоту. Объем шара можно найти, разделив площадь сферы, возведенной в степень 3/2, на произведение шести и корня квадратного из π. Объем конуса — разделив произведение площади основания конуса и его высоты на три. Объем цилиндра — умножив площадь основания цилиндра на его высоту. 3 Как видно, только в случае с шаром можно вывести формулу, в которой используется исключительно площадь его поверхности, в остальных случаях необходимы дополнительные параметры. Для преодоления этого затруднения вам на помощь приходит куб. Все его ребра имеют равную длину, поэтому общая площадь поверхности равна 6*a^2. Отсюда, по известной площади, вы можете найти длину ребра, она будет равна корню квадратному из S/6, где S - общая площадь поверхности куба. Теперь вы можете найти объем куба, возведя получившуюся длину ребра в третью степень. 4 Зная площадь поверхности некой фигуры, вы можете представить куб с точно такой же площадью поверхности и найти его объем так, как было показано выше. Он будет эквивалентен объему тела с данной площадью поверхности. 5 Таким образом, зная площадь поверхности даже очень сложной фигуры, вы всегда можете свести нахождение ее объема к нахождению объема куба равной площади. После чего можно найти массу, умножив полученное значение на плотность вещества. Конечно, такой метод будет иметь значительную погрешность, но примерную массу объекта вы узнать сможете.