Используя понятия "отражение","преломление электромагнитных лучей" объясните сле??ующие явления природы:Почему зимой в безоблачную погоду холодно, а когда есть облака, тепло. Схематический рисунок объяснений с подробным описани...

Физика

Используя понятия "отражение","преломление электромагнитных лучей" объясните сле??ующие явления природы:Почему зимой в безоблачную погоду холодно, а когда есть облака, тепло. Схематический рисунок объяснений с подробным описанием. Пожалуйста помогите друзья!!!!

Автор: Гость