Используя понятия "отражение","преломление электромагнитных лучей" объясните сле??ующие явления природы:Почему зимой в безоблачную погоду холодно, а когда есть облака, тепло. Схематический рисунок объяснений с подробным описани...
Физика
Используя понятия "отражение","преломление электромагнитных лучей" объясните сле??ующие явления природы:Почему зимой в безоблачную погоду холодно, а когда есть облака, тепло. Схематический рисунок объяснений с подробным описанием. Пожалуйста помогите друзья!!!!
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