Яке число в натуральному ряді чисел дорівнює сумі всіх попередніх чисел?

Информатика
Яке число в натуральному ряді чисел дорівнює сумі всіх попередніх чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Число 3 дорівнює сумі всіх попередніх чисел : 3=1 + 2 
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