Определитель верную последовательность тканей на поперечном срезе стебля древесного растения ,начиная с поверхности: 1. флоэма 2.ксилема 3.камбий 4.пробка 5.сердцевидным пробка
Биология
Определитель верную последовательность тканей на поперечном срезе стебля древесного растения ,начиная с поверхности: 1. флоэма 2.ксилема 3.камбий 4.пробка 5.сердцевидным пробка
Ответ(ы):
Гость:
Пробка флоэма камбий ксилема сердцевина
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