Определитель верную последовательность тканей на поперечном срезе стебля древесного растения ,начиная с поверхности: 1. флоэма 2.ксилема 3.камбий 4.пробка 5.сердцевидным пробка

Биология
Определитель верную последовательность тканей на поперечном срезе стебля древесного растения ,начиная с поверхности: 1. флоэма 2.ксилема 3.камбий 4.пробка 5.сердцевидным пробка
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Гость:
Пробка флоэма камбий ксилема  сердцевина
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