Фиалка любка может расти при температуре?

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Фиалка любка может расти при температуре?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да изо её почвы нл может бы фиалка бесплодная и очень редко
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